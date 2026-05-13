Большинство ростовчан используют нецензурные выражения в повседневной жизни

Кстати, на работе также редко обходится без крепкого слова. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики выяснили, склонны ли жители донской столицы грубо выражаться. Исследование сервиса SuperJob показало, что ненормативную лексику применяют 70% экономически активных горожан, среди которых 11% ругаются постоянно, а 59% — время от времени. Полностью отказались от сквернословия только 30% опрошенных.

Кстати, на работе также редко обходится без крепкого слова. Профессиональные команды, общающиеся исключительно на литературном языке, сегодня стали редким исключением. Чаще всего нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег, где их регулярно слышат 26% сотрудников, а периодически — ровно половина опрошенных. Острые фразы проникают даже на официальные мероприятия. С матом на совещаниях постоянно сталкиваются 11% работающих ростовчан, а еще 31% отмечают такие случаи время от времени, — следует из исследования.

Руководители компаний проявляют чуть больше сдержанности, чем их подчиненные. Постоянную ругань со стороны начальства замечают 13% горожан, тогда как 34% сталкиваются с ней лишь в стрессовых ситуациях.

При этом сами работники неохотно признаются в собственной речевой невоздержанности. Только 7% опрошенных честно говорят, что часто матерятся на рабочем месте, и еще 43% делают это изредка.

