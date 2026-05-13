В Таганроге изменили правила сдачи ОГЭ и ЕГЭ из-за регулярных воздушных тревог

В Таганроге Ростовской области из-за регулярных воздушных тревог изменили правила проведения государственных экзаменов для девятых и одиннадцатых классов. Местная администрация утвердила специальный регламент на случай объявления ракетной опасности или атаки беспилотников.

Согласно новым правилам, при первых сигналах угрозы школьники, учителя и наблюдатели обязаны незамедлительно пройти в укрытие. После отмены опасности организаторы сопровождают учеников обратно в аудитории, где они возвращаются на свои места.

Как сообщает издание «Ёрш. Таганрог» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в классах педагоги обязательно опрашивают детей, чтобы выявить тех, кто желает завершить тестирование досрочно по объективным причинам. Для таких выпускников экзамен переносят на резервные дни. Если же школьники решают продолжить работу, время сдачи продлевают с учетом периода, проведенного в безопасном месте.

Экзаменационный период для одиннадцатиклассников начинается 1 июня с истории, литературы и химии. Русский язык выпускники сдают 4 июня, а базовую и профильную математику пишут 8 июня. Физика назначена на 11 июня, после чего 15 июня проходят экзамены по биологии, географии и письменной части иностранных языков.

Восемнадцатого и девятнадцатого июня одиннадцатиклассники сдают устную часть иностранных языков и информатику. Резервные дни для всех предметов предусмотрены в период с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля ученики могут воспользоваться правом пересдачи одного выбранного предмета.

Девятиклассники приступают к аттестации со 2 июня, сдавая два обязательных предмета — русский язык и математику — и две дисциплины по выбору.

