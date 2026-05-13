В Ростовской области трем сотрудникам предприятия задолжали 250 тысяч рублей

В одном из коммерческих предприятий Новочеркасска Ростовской области перед коллективом образовалась задолженность. По всей видимости, урегулировать конфликт с помощью прямого диалога с руководством у людей не получилось, и они обратились за помощью в правоохранительные органы.

Надзорное ведомство оперативно провело проверку соблюдения трудового законодательства.

— Установлено, что трем работникам организации не выплачивали заработную плату. Общая сумма долга превысила 250 тысяч рублей, — сообщили в областной прокуратуре.

После вмешательства прокуроров работодатель полностью погасил всю задолженность перед сотрудниками.

