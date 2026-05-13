В детском саду Махачкалы девочка лишилась пальца, мама нашла его дома в колготках

Из сада мама забирала уже одетую девочку, по пути ребенок пожаловался на боль.

В Махачкале мама отдала дочку в детский сад утром здоровой, а забрала вечером с оторванным пальцем ноги, который болтался в колготках. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Трагедия случилась 8 мая — накануне длинных праздничных выходных. Дома ребенок чувствовал себя нормально. После дневного сна родители пришли забирать трехлетнюю девочку. По дороге она жаловалась на сильную боль в ноге. Когда колготки сняли, из них выпала оторванная часть пальца.

Ребенка срочно доставили в больницу. Но врачи не смогли пришить палец — отрубленную часть нужно было держать в холоде и немедленно везти в клинику, поясняют медики.

Местные жители в соцсетях возмущены. По их словам, воспитатели не вызвали «скорую» и не сообщили родителям. Якобы, девочку передали маме уже одетой, а оторванный палец положили под стопу. Родственники не понимают, почему ребенок так долго терпел боль и не плакал. Они подозревают, что травму могли обезболить.

Что именно произошло — пока неизвестно. Мама утверждает, что в здании в те дни шел ремонт. Возможно, девочка пострадала именно там.

Сотрудников детсада задержали. Двоих воспитателей и заведующую арестовали. Мера пресечения для третьей пока не выбрана, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана. Прокуратура республики организовала проверку. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» и «Халатность».

