Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 16:51

В детском саду Махачкалы девочка лишилась пальца, мама нашла его дома в колготках

Воспитателей и заведующую задержали, возбуждено уголовное дело
Татьяна ТИХОНОВА
Из сада мама забирала уже одетую девочку, по пути ребенок пожаловался на боль.

Из сада мама забирала уже одетую девочку, по пути ребенок пожаловался на боль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале мама отдала дочку в детский сад утром здоровой, а забрала вечером с оторванным пальцем ноги, который болтался в колготках. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Трагедия случилась 8 мая — накануне длинных праздничных выходных. Дома ребенок чувствовал себя нормально. После дневного сна родители пришли забирать трехлетнюю девочку. По дороге она жаловалась на сильную боль в ноге. Когда колготки сняли, из них выпала оторванная часть пальца.

Ребенка срочно доставили в больницу. Но врачи не смогли пришить палец — отрубленную часть нужно было держать в холоде и немедленно везти в клинику, поясняют медики.

Местные жители в соцсетях возмущены. По их словам, воспитатели не вызвали «скорую» и не сообщили родителям. Якобы, девочку передали маме уже одетой, а оторванный палец положили под стопу. Родственники не понимают, почему ребенок так долго терпел боль и не плакал. Они подозревают, что травму могли обезболить.

Что именно произошло — пока неизвестно. Мама утверждает, что в здании в те дни шел ремонт. Возможно, девочка пострадала именно там.

Сотрудников детсада задержали. Двоих воспитателей и заведующую арестовали. Мера пресечения для третьей пока не выбрана, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана. Прокуратура республики организовала проверку. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» и «Халатность».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трехлетняя девочка упала с горки в Ростове, о ситуации доложат главе СК России

В Ростове следователи начали проверку после падения ребенка на детской площадке (подробнее)