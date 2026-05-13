На Дону более тысячи человек обратились к врачам после укусов клещей

В Ростовской области зафиксирована вспышка активности клещей. По состоянию на 12 мая этого года число жителей региона, обратившихся в медицинские учреждения после укусов этих опасных паразитов, уже превысило одну тысячу человек. Соответствующие данные озвучили в управлении Роспотребнадзора.

Согласно официальной статистике ведомства, значительную часть пострадавших составляют несовершеннолетние. На долю детей в возрасте до 14 лет приходится почти половина всех зафиксированных обращений — 43,6%.

Ситуация осложняется выявлением опасного инфекционного заболевания. В Мартыновском районе области официально зарегистрирован случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). По информации специалистов Роспотребнадзора, инфицирование произошло во время ухода за крупным рогатым скотом.

В целях снижения рисков и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе проводятся масштабные дезинсекционные мероприятия. На данный момент специальными противоклещевыми препаратами в Ростовской области уже обработана территория общей площадью четыре тысячи гектаров.

