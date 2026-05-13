В Ростовской области в ближайшие дни возможны град и шквалистый ветер

С 14 по 16 мая ожидается резкое ухудшение погоды.

В Гидрометцентре сообщили, что в Ростовской области с 14 по 16 мая ожидается резкое ухудшение погоды.

Возможны сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра составят 20–25 метров в секунду. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций: обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, затопление подвальных и цокольных помещений.

Сотрудники экстренных служб просят жителей соблюдать осторожность и в случае непредвиденных ситуаций звонить по номеру 112.

