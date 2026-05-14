В Ростовской области стартовала регистрация на седьмой сезон конкурса «Большая перемена»

Школьники и студенты Дона могут участвовать в «Большой перемене» индивидуально или в команде.

В Ростовской области стартовала регистрация на седьмой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году появились нововведения. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Школьники 8–10 классов и студенты колледжей могут выбрать: участвовать одному или в команде. Конкурсантов также научат основам информационной безопасности и финансовой грамотности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, создадут адаптационную среду и поддержку.

Участвовать могут школьники, студенты, иностранцы и образовательные организации. В полуфинал выйдут тысяча команд и две тысячи одиночных участников. До финала дойдут 200 команд и 500 индивидуальных конкурсантов. Но есть и запасной вариант. Даже если команда не прошла, 250 человек смогут попасть в финал по личному рейтингу баллов, набранных в полуфинале.

