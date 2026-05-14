Предприниматели юга России протестировали ИИ-решения для бизнеса

Фото: Глеб Садов

На юге России прошли мероприятия, посвященные внедрению генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Организатором первого этапа масштабной серии Акселераторов цифровой трансформации бизнеса в регионе выступил Сбер. Участниками практических сессий, которые прошли в Ростове, Краснодаре, Ставрополе, а также на федеральной территории «Сириус» в Сочи, стали представители 150 компаний крупного и среднего бизнеса.

В ходе мероприятий южные предприниматели смогли протестировать ГигаЧат Бизнес. Как отмечает директор управления по ИИ-трансформации и технологическому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина, серия цифровых акселераторов проводится уже второй год. Проект банка стал площадкой для взаимодействия клиентов, ИТ-специалистов и партнеров в работе над актуальными технологическими задачами и внедрением цифровых решений.

- У нас накоплена большая отраслевая база экспертизы, есть своя ИТ-команда и партнеры, которые активно внедряют цифровые решения в различных отраслях и помогают бизнес-компаниям в трансформации. Приоритет на сегодня — с помощью решений в сфере генеративного ИИ повысить скорость и эффективность рабочих процессов, высвободив время на решение важных стратегических задач, - рассказала Виктория Гаркина.

По ее словам, предпринимателям сейчас нужна не просто автоматизация, а генеративный ИИ, который возьмет на себя рутину в кадрах, юриспруденции и логистике.

В этом году акцент мероприятия был сделан на практическом применении технологий. Участники в формате деловой игры тестировали решения на базе искусственного интеллекта и создавали ИИ-агентов для конкретных бизнес-задач.

Наибольший интерес вызвали разработки для HR, юридического сопровождения и интеллектуальной обработки документов. Также участники учились настраивать базы знаний и дорабатывать ИИ-решения.

По итогам отбора сформирован список перспективных проектов цифровой трансформации. В ближайшие три месяца команды будут внедрять цифровые инструменты в бизнес-процессы, а результаты представят на финальной встрече акселератора в 2026 году.