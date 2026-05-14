Праздничные украшения ко Дню Победы начнут демонтировать в Ростове 25 мая

В Ростове до 1 июня уберут праздничные панно и флаги, установленные к 9 Мая. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ.

В Ростове с 25 мая начнут демонтировать украшения, установленные ко Дню Победы. По условиям контракта, все работы нужно завершить до 1 июня. Об этом говорится на портале госзакупок.

Праздничное оформление обошлось городу в 13,5 миллиона рублей. В рамках контракта в городе разместили 663 флага и более 600 панно, включая детские рисунки на тему Победы.

Демонтаж начнется 25 мая. Подрядчик обязан не только снять, но и утилизировать украшения однократного применения.

