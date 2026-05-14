В Новочеркасске после устранения одного порыва на теплосетях нашли второй

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
В Новочеркасске при попытке подать воду в систему после устранения первого порыва произошла новая авария. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.
Буквально в десяти метрах от места предыдущих работ специалисты нашли еще одну проблему на трубопроводе. Сейчас на объекте работают три аварийные бригады, задействовано пять единиц спецтехники.
– Ситуация продолжает находиться на моем особом контроле, – сказано в сообщении.
