В Новочеркасске после устранения одного порыва на теплосетях нашли второй

Три бригады и пять единиц техники устраняют новую аварию на теплосетях в Новочеркасске. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске при попытке подать воду в систему после устранения первого порыва произошла новая авария. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.

Буквально в десяти метрах от места предыдущих работ специалисты нашли еще одну проблему на трубопроводе. Сейчас на объекте работают три аварийные бригады, задействовано пять единиц спецтехники.

– Ситуация продолжает находиться на моем особом контроле, – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Или изобьем до полусмерти, или извиняйся!»: Под Ростовом подростки заставили школьника встать на колени, а потом напали