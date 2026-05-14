Жители Дона стали чаще использовать накопительные счета для сбережений

Жители Ростовской области стали активнее пользоваться накопительными счетами. С начала 2026 года общий объем средств на таких счетах в регионе вырос на 17% и достиг 38 млрд рублей. Такие данные приводит ВТБ.

Рост интереса к этому инструменту связан с изменениями на финансовом рынке. За последний год ключевая ставка Банк России снизилась с 21% до 14,5% к маю 2026 года. Одновременно сократились ставки по классическим депозитам: по данным регулятора, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках страны к началу мая составила 13,06%.

На этом фоне часть клиентов все чаще выбирает накопительные счета как более гибкий инструмент для хранения средств. В отличие от вклада, они позволяют свободно пополнять счёт и снимать деньги без потери начисленных процентов. При этом накопительные счета в ряде случаев демонстрируют более высокую доходность, чем классический депозит.

- С начала года мы наблюдаем рост интереса к накопительным счетам. Для многих это удобный формат для повседневного управления сбережениями: деньги остаются доступными, при этом на остаток начисляется доход. Особенно востребован такой инструмент у клиентов, которые хотят сохранить гибкость в управлении своими средствами, — отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.

В банке ожидают, что интерес к накопительным счетам сохранится и во втором полугодии — на фоне дальнейшего снижения ставок по депозитам и постепенного смягчения денежно-кредитной политики.