На Дону в восемь раз увеличился спрос на рефинансирование кредитов

Жители Ростовской области стали чаще обращаться к программам рефинансирования кредитов. Так, с начала года число заемщиков, воспользовавшихся такой возможностью в Сбере, выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем кредитов, направленных на рефинансирование с января по апрель, за год увеличился с 350 млн до 3,5 млрд рублей. Одновременно вырос и средний размер таких займов — на 25%. По мнению экспертов, это может говорить о том, что жители региона все чаще объединяют несколько кредитных обязательств, чтобы снизить ежемесячную финансовую нагрузку.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

- Рост интереса к рефинансированию — это отражение запроса на грамотное управление финансами. Дончане используют этот инструмент для оптимизации нагрузки на личный бюджет: объединяют несколько кредитов в один, снижают размер ежемесячного платежа и повышают удобство и прозрачность расчетов по кредитам. При этом их кредитная история не подвергается риску. Мы видим в этом тренд на финансовую рациональность, - поделилась заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.