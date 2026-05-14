В Новочеркасске прокуратура добилась выплаты долга по зарплате на 250 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры в Новочеркасске погасили долг по зарплате перед тремя сотрудниками.

В Новочеркасске прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что одно из местных предприятий задолжало трем своим работникам заработную плату. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Общая сумма долга превысила 250 тысяч рублей. Надзорное ведомство приняло меры, чтобы защитить трудовые права граждан.

В результате вмешательства работодатель полностью погасил задолженность перед сотрудниками.

