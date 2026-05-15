В Ростове пройдет фестиваль для предпринимателей и стартаперов

В донской столице в мае открывается серия масштабных образовательных мероприятий. Первым пройдет офлайн-фестиваль для предпринимателей — «Бизнес-Фест». Организатором события выступает Сбер. Ожидается, что фестиваль объединит несколько тысяч владельцев малого и среднего бизнеса, стартаперов и экспертов рынка.

В программу фестиваля войдут лекции, разбор практических кейсов, интерактивные площадки и встречи для профессионального общения. Среди спикеров — инвестбанкир Евгений Коган, а также руководитель сервиса «ЕдуЕм» Владимир Сердюков.

Участники смогут обсудить актуальные вопросы с экспертами, обменяться опытом и установить деловые контакты.

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, Ростовская область входит в число ключевых предпринимательских центров Юга России. Серия всероссийских «Бизнес-Фестов» организуется второй год подряд.

- Мы видим большой отклик от бизнес-сообщества. С нами работают почти 100 тыс. предпринимателей — это каждый второй бизнес в регионе. Многие из них растут с нами уже более 10 лет. Наша задача на фестивале — не только дать полезные знания, но и создать среду для прямого общения бизнеса с теми, кто уже прошел сложные этапы роста. Участники смогут завести полезные знакомства и обменяться опытом и лучшими кейсами со своими коллегами. Особенно ценно, что мероприятие пройдет в живом, интерактивном формате — ведь именно в диалоге рождаются лучшие идеи, - поделился Константин Бугрим.