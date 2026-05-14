Обновленный водовод в Сальске запустят в IV квартале 2026 года

В Сальске завершили реконструкцию протяженностью почти 3,6 км. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сальске завершили реконструкцию водовода от хутора Бровки до улицы Кавказской, протяженность обновленных коммуникаций - почти 3,6 км. Об этом сообщают в минЖКХ Ростовской области.

Работы выполнялись в период с 2023 по 2025 год в рамках государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». В проект вложили средства из регионального бюджета.

По итогам реконструкции бесперебойным водоснабжением планируют обеспечить 972 участков на улице Аэродромной, выделенных многодетным семьям. В целом качественное водоснабжение будут получать 25 тысяч жителей Сальска. Планируется, что это произойдет в IV квартале 2026 года.

- Работы выполнены в срок. Ключевая задача — оформить все документы и передать объект эксплуатирующей организации. Это ответственный финальный этап, — рассказала министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

