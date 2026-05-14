«Рыцари Сорока Островов» разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин («Злые люди», «28 панфиловцев» и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — жестокая непрекращающаяся война всех против всех.

За производство сериала отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории кинопарка «Москино». Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Ландыши», «Комбинация», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Балет» и другие).

Галина Стрижевская, продюсер GALA Production: «Экранизация литературных произведений — всегда задача не из легких. Кастинг на этот проект длился больше года. Многие актеры пробовались на одни роли, а в результате мы увидели в них совершенно других персонажей. Очень надеюсь, что наши зрители влюбятся в каждого из них».

«Рыцари Сорока Островов» (1992) — первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко, который вскоре стал одним из самых известных российских писателей-фантастов . Уже дебют писателя был удостоен премии «Меч Руматы» как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а коллеги и эксперты заговорили о появлении нового талантливого фантаста. В настоящее время суммарный тираж произведений Лукьяненко приближается к 10 млн экземпляров.

