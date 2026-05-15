В Ростовской области ночью 15 мая сбили более 40 БПЛА

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и последствий на земле. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 15 мая Ростовская область пережила очередной массированный налет беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал, что силами противовоздушной обороны удалось ликвидировать свыше сорока воздушных целей.

Удар пришелся на город Таганрог, а также охватил обширную территорию из одиннадцати муниципальных районов. Среди них значатся Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Обливский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский и Тарасовский.

По предварительным данным, которыми располагают оперативные службы, обошлось без жертв среди населения и разрушений на земле. В настоящий момент сведения о последствиях продолжают проверяться и уточняться.

