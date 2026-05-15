В Ростовской области модернизировали сеть на «донских Мальдивах» и в хуторе «Донской лозы»

В Ростовской области завершены работы по модернизации телеком-оборудования в двух популярных туристических локациях. Благодаря этому усиление сотовой сети произошло в центральных частях винной столицы региона – хуторе Пухляковском, а также в известной своими живописными пляжами станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Проведенные работы улучшили качество голосовой связи и увеличили скорость мобильного интернета для жителей и отдыхающих на 30%.

Установку телеком-оборудования провели технические специалисты МТС, которые пояснили, что усиление сети позволит абонентам комфортно пользоваться интернет-сервисами, общаться в мессенджерах, оставаться на связи даже в пик туристической нагрузки на сеть. Новое качество связи стало доступно и в социальных объектах, расположенных в Пухляковском и Мелиховской: школах, детских садах, фельдшерско-акушерских пунктах, библиотеках и домах культуры. Стабильный интернет позволит учреждениям организовывать онлайн-мероприятия, получать и проводить консультации.

Хутор Пухляковский и станица Мелиховская – яркие и интересные места для посещения в донском регионе. Хутор Пухляковский часто называют столицей донского виноделия – ежегодно в хуторе проходит этнографический фестиваль «Донская лоза» с дегустацией вин, ярмаркой и конкурсами. Кроме того, туристов привлекает дом-музей Анатолия Калинина, где жил и творил писатель, а позднее снимали фильм «Цыган» по роману автора. Станица Мелиховская известна среди отдыхающих живописными песчаными пляжами, которые иногда называют «донскими Мальдивами». Одна из достопримечательностей — сероводородные источники, где можно принимать целебные ванны.

- Мы продолжаем планомерно улучшать связь в самых популярных туристических локациях Ростовской области. Хутор Пухляковский и станица Мелиховская — примеры таких мест. В преддверии лета мы усилили здесь сеть, чтобы даже в пик туристической нагрузки отдыхающие оставались на связи без перебоев, могли загружать карты, проводить оплату онлайн. Ранее компания уже усилила покрытие в одной из старейших казачьих станиц на Дону — Кочетовской, где сохранились исторические строения, связанные с казачьей культурой, а также в таких точках притяжения ростовчан и гостей региона, как парк «Лога» в хуторе Старая Станица и развлекательный комплекс «Эльдорадо» рядом с посёлком Чистоозерный, — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.