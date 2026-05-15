НовостиОбщество15 мая 2026 9:57

В Ялте 17-летняя девушка отдала мошенникам 21 млн рублей

Курьер из Краснодарского края предстанет перед судом
Татьяна ТИХОНОВА
В крыму 17-летняя девушка отдала 21 миллион родительских денег из-за угроз мошенников.

В крыму 17-летняя девушка отдала 21 миллион родительских денег из-за угроз мошенников.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте 17-летняя девушка отдала мошенникам 21 миллион родительских денег. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Как рассказали в издании со ссылкой на региональную прокуратуру, 20-летнюю жительницу Краснодарского края обвиняют в мошенничестве. Она была курьером в организованной преступной группе.

В феврале сообщники позвонили 17-летней крымчанке. Они заявили, что нужно задекларировать родительские деньги. Девушке угрожали уголовной ответственностью.

- Выполняя инструкции, несовершеннолетняя отдала обвиняемой валюту. Сумма эквивалентна 21 миллиону рублей, - рассказали в прокуратуре.

Деньги жительница Кубани передала другому человеку. Позже ее задержали полицейские.

Уголовное дело направили в Ялтинский городской суд.

