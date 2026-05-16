По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 16 мая принесет дожди, грозы и сильный ветер. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 16 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Восточный и северо-восточный с переходом на северный и северо-западный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 17 м/с. В ночь на 17 мая также будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 16 м/с.

В Ростовской области в субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северный и северо-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах — до 20 - 25 м/с. В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах пройдет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 18 м/с, в отдельных районах — до 20 - 25 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 16 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +17 — +19 градусов. В ночь на 17 мая столбики термометров опустятся до +13 — +15 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +16 до +21 градуса, местами – до +27. В ночь на воскресенье ожидается от +12 до +17 градусов, при прояснениях до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

