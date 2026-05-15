В Ростовской области усовершенствуют систему оповещения о непогоде

В Ростовской области модернизируют систему оповещения о непогоде. Это стало одним из главных пунктов нового соглашения между донским правительством и Росгидрометом, подписанного 15 мая в Москве.
Документ заменил устаревший договор 2009 года и учитывает современные технологии мониторинга и климатические изменения. Его ключевая цель — сделать предупреждения о резкой смене погоды, загрязнении воздуха и воды более быстрыми и точными.
Жители и экстренные службы должны своевременно узнавать о любых угрозах. Для этого наладят регулярный обмен данными между региональными властями и федеральной метеослужбой. Кроме того, на официальных сайтах появятся специальные виджеты с актуальной информацией о рисках.
Исполнителем соглашения выступит Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии. Новая схема работы позволит не просто передавать сводки, а прогнозировать и предотвращать чрезвычайные ситуации, минимизируя возможный ущерб экономике и инфраструктуре.
