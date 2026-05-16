В Ростове ветеринары проверят сообщение о массовой гибели голубей

Ростовчан обеспокоила ситуация с падающими на тротуар голубями возле школы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Массовую гибель голубей в Ростове проверят ветврачи. Об этом в региональном управлении ветеринарии сообщили накануне, 15 мая.

Тревожное видео появилось в соцсетях в пятницу. Очевидцы рассказали, что голуби падают на головы прохожим рядом с лицеем на улице Ларина. Местные жители предположили, что птиц могли отравить.

— Рядом школа, дети ходят, а тут такое творится, — написал один из ростовчан.

В управлении ветеринарии пояснили, что специалисты выезжали на место. Однако при осмотре территории мертвых птиц не обнаружили.

Ведомство просит жителей сообщать о любых случаях гибели птиц или животных в государственную ветеринарную службу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура и полиция проверяют приют в Ростовской области из-за гибели питомцев

В Ростовской области начаты проверки после обнаружения погибших животных в приюте (подробнее)