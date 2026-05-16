Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2026 7:01

В Ростове ветеринары проверят сообщение о массовой гибели голубей

Очевидцы считают, что птиц могли отравить. Ветеринары выезжали на место, но тушек не нашли
Татьяна ТИХОНОВА
Ростовчан обеспокоила ситуация с падающими на тротуар голубями возле школы.

Ростовчан обеспокоила ситуация с падающими на тротуар голубями возле школы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Массовую гибель голубей в Ростове проверят ветврачи. Об этом в региональном управлении ветеринарии сообщили накануне, 15 мая.

Тревожное видео появилось в соцсетях в пятницу. Очевидцы рассказали, что голуби падают на головы прохожим рядом с лицеем на улице Ларина. Местные жители предположили, что птиц могли отравить.

— Рядом школа, дети ходят, а тут такое творится, — написал один из ростовчан.

В управлении ветеринарии пояснили, что специалисты выезжали на место. Однако при осмотре территории мертвых птиц не обнаружили.

Ведомство просит жителей сообщать о любых случаях гибели птиц или животных в государственную ветеринарную службу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура и полиция проверяют приют в Ростовской области из-за гибели питомцев

В Ростовской области начаты проверки после обнаружения погибших животных в приюте (подробнее)