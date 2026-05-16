НовостиОбщество16 мая 2026 8:27

Многодетных семей на Дону за три года стало больше на девять тысяч

За последние три года число многодетных семей в Ростовской области выросло почти до 54 тысяч
Татьяна ТИХОНОВА
За три года число многодетных семей на Дону увеличилось на девять тысяч.

В Ростовской области число многодетных семей за последние три года увеличилось на девять тысяч. Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор Юрий Слюсарь.

На Дону сейчас около 200 тысяч семей с детьми. Почти 54 тысячи из них – многодетные. Они получают льготы, выплаты, адресную помощь. Многое делается благодаря национальному проекту «Семья».

- В регионе решают бытовые и материальные вопросы многодетных. Помогают с жильем, выделяют микроавтобусы, - перечислил глава региона.

Четырем женщинам присвоено звание «Мать-героиня». 28 семей награждены орденами и медалями «Родительская слава». 850 многодетных матерей получили почетные дипломы и выплаты за заслуги в воспитании детей.

В прошлом году 73 донские семьи отмечены наградами за долгий и крепкий брак. Поздравили супругов, проживших вместе 25, 50 и более лет.

Власти поддерживают не только уже сложившиеся семьи, но и создание новых.

- Для молодых мам разработан комплекс мер. Это «социальная няня», которая помогает совмещать материнство с работой. В четырех вузах открыты комнаты матери и ребенка, скоро такие появятся еще в двух. Студентки очных отделений получают единовременные выплаты перед родами.

