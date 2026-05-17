НовостиОбщество17 мая 2026 10:47

Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в Азове 17 мая

Большинство абонентов запитали по резервной схеме
Татьяна ТИХОНОВА
Подача электричества восстанавливается поэтапно.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 17 мая, энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей Азова. Об этом рассказали в филиале «Россети Юг» - «Ростовэнерго». Уточняется, что причиной отключения стало внешнее воздействие на сети.

- Специалисты сразу приступили к восстановительным работам. Уже через 40 минут большую часть абонентов запитали по резервной схеме, - прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

Сейчас энергетики продолжают подключать оставшихся потребителей. Подача электричества восстанавливается поэтапно. Работы будут идти до полного завершения.

- На вопросы потребителей ответят по телефону горячей линии – 8-800-220-02-20 или по короткому номеру 220 для набора с мобильных устройств, - добавили в компании.

