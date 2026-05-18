Жительница Ростовской области похитила мобильник у пассажирки электрички

Жительница Ростовской области похитила мобильный телефон у пассажирки в электричке.

В Ростове транспортные полицейские задержали женщину за кражу мобильного телефона в электропоезде. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел в электричке сообщением «Ростов – Усть-Донецкая». Воспользовавшись тем, что за ней никто никто не наблюдает, женщина похитила мобильный телефон у другой пассажирки и скрылась с ним, намереваясь впоследствии продать.

Потерпевшая написала заявление в полицию, оценив причиненный материальный ущерб на сумму свыше 11 тысяч рублей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемую в совершении кражи. Ею оказалась 54-летняя жительница Шахт. Телефон у нее изъяли и вернули владелице.

- Следователем Ростовского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении ведомства.

