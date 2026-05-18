ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествия
Ростов-на-Дону
НовостиОбщество18 мая 2026 10:13

В Ростовской области сошел с рельсов вагон поезда

В донском регионе на путях сошла колесная пара грузового вагона
Дмитрий КУТЕПОВ
Происшествие произошло вблизи станции Зимовники.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшее воскресенье, 17 мая, на территории Зимовниковского района Ростовской области произошел инцидент на железной дороге. Как рассказали в главном управлении МЧС по региону, с рельсов сошла часть грузового состава.

Сообщение о происшествии поступило спасателям с перегона вблизи станции Зимовники (примерно в полутора километрах от нее). С железнодорожного полотна съехали две колесные пары вагона, загруженного щебнем.

Инцидент временно осложнил движение на данном участке. Первоначально было остановлено пять грузовых поездов. Для ликвидации последствий на место незамедлительно выдвинулась восстановительная бригада железнодорожников.

Позднее в ведомстве уточнили, что к 19:00 движение поездов на аварийном отрезке было организовано по реверсивной схеме. Тогда задержки в графике следования составов удалось полностью ликвидировать.

