НовостиОбщество18 мая 2026 12:24

На теплоходе из Турции в Ростове нашли 12 тонн неучтенного топлива

Екатерина ПОПОВА
Ростовские таможенники нашли неучтенное топливо на судне из порта Карасу.

Сотрудники таможни вместе с пограничниками ФСБ обнаружили, что на теплоходе, прибывшем из турецкого порта Карасу в Ростов-на-Дону, фактически топлива на судне больше, чем указано в документах. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.

В штатных баках нашли лишние 12 тонн горючего: по шесть тонн тяжелого и дизельного топлива. Старший механик объяснил расхождение неточностью замеров из-за качки. Однако таможенники сочли это нарушением.

В отношении капитана и компании-перевозчика возбудили административные дела.

