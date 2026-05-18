Объем потребительских займов в Ростовской области с начала года вырос в 2,4 раза Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые четыре месяца 2026 года дончане оформили займы на общую сумму свыше 16,6 млрд рублей. Это в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 40%: со 115 тысяч в январе-апреле 2025 года до более чем 162 тысячи в текущем году. Такие данные предоставил Сбер.

Как отмечает заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанк Елена Руфова, последовательное смягчение денежно-кредитной политики Центрального Банка России выступает главным драйвером оживления рынка.

В отличие от прошлого года, когда в начале периода фиксировалось снижение интереса заемщиков, в 2026 году рынок демонстрирует устойчивую положительную динамику. Так, в феврале объем потребительских кредитов вырос на 9% относительно января, в марте вырос до 19%, а в апреле темпы роста замедлились, зафиксировав умеренный прирост в 3%. В годовом сопоставлении совокупный объем выданных потребительских кредитов за январь–апрель 2026 года превысил аналогичный показатель прошлого года в 2,4 раза.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

- Мы видим, как региональная экономика возвращается к модели активного потребления. Ремонт жилья, крупные покупки, рефинансирование старых долгов на более выгодных условиях — становятся уже доступным инструментом для улучшения жизненных условий благодаря кредитованию. Люди перестали бояться займов и вновь начали инвестировать в качество своей жизни. Если в прошлом году преобладала тактика выжидания, то теперь мы наблюдаем реализацию отложенного спроса. Это позитивный сигнал для всей экономики региона, - рассказала Елена Руфова.