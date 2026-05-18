В Ростовской области браконьер ловил рыбу экзотической острогой

Мужчина незаконно рыбалил в Цимлянском водохранилище. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области полицейские задержали браконьера, который вышел на промысел с необычным орудием — экзотической острогой. Подробности случая рассказали в главном управлении МВД по региону.

Все произошло в Волгодонском районе во время рейда «Путина-2026». На берегу Мокро-Соленовского залива, который является частью Цимлянского водохранилища, внимание полицейских привлек 62-летний местный житель. Мужчину взяли с поличным прямо во время незаконной рыбалки.

Главной уликой стала сама острога — запрещенное орудие лова, которое в донском регионе можно назвать настоящей диковинкой. С ее помощью нарушитель успел добыть рыбу, причинив природе ущерб на сумму более 11 тысяч рублей.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяют пункты «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов. На время разбирательства мужчину оставили под подпиской о невыезде.

