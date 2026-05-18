Дело ростовских строителей, похитивших 150 миллионов у 40 человек, передано в суд

Дело о хищении 150 миллионов рублей при строительстве домов направлено в суд в Ростовской области.

Следователи СК по Ростовской области закончили расследование дела против учредителя и директора строительной фирмы, а также двух их сообщников. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по 40 эпизодам. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского Следкома.

В 2023–2024 годах подозреваемые заключали с людьми договоры на строительство частных домов в регионе. Но они изначально не собирались их выполнять. В итоге 40 потерпевших потеряли в сумме больше 150 миллионов рублей.

Чтобы доказать вину, было проведено 27 почерковедческих и 31 строительно-технических экспертиз. Имущество обвиняемых и их родственников на 60 миллионов рублей арестовали для возможного возмещения ущерба.

– Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сказано в сообщении.

