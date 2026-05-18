Ростовский ипподром перенес открытие скакового сезона в 2026 году

Ростовский ипподром перенес открытие скакового сезона. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» рассказала представитель организации «Конники Дона» Надежда Зубкова.

По словам собеседницы, дата пока не определена.

- Сейчас идет процесс оформления документов о смене собственника, - пояснила Надежда Зубкова.

Напомним, еще в середине апреля ипподром готовился к открытию сезона-2026. Участники движения «Конники Дона» сообщали о подготовке к соревнованиям. Разрабатывали программу мероприятий и формировали призовой фонд. Организаторы рассчитывали привлечь и зрителей, и участников.

А в конце апреля стало известно, что имущество Ростовского ипподрома обратили в доход государства. Поводом стали коррупционные нарушения при распоряжении госимуществом. Решение вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

Изначально ипподром был единым комплексом. В него входили стадион, 65 зданий и 27 гектаров земли в центре Ростова. В 2000 году активом решил завладеть основатель крупного агрохолдинга. По данным суда, через коррупционные связи с экс-губернатором и его заместителем он обанкротил ипподром. Затем предприниматель выкупил комплекс за 7,5 миллиона рублей. Рыночная стоимость тогда составляла 2 миллиарда рублей.

Другие объекты подконтрольные лица получили за 300 тысяч рублей при реальной цене 20 миллионов рублей. К 2008 году всю территорию в 27 гектаров незаконно передали за 48 миллионов рублей. Рыночная цена была 1,8 миллиарда.

Суд установил: новый владелец не использовал имущество по назначению и не вкладывал деньги в развитие. Он получил кредиты на 3 миллиарда рублей под залог ипподрома. Эти средства ушли на развитие другого бизнеса.

Позже предприниматель создал две компании, передав им строения и землю. В 2022 году он продал обе фирмы строительному холдингу. Сумма сделки составила 2,7 миллиарда рублей, а деньги вывели на счета в Турции и Казахстане.

Суд признал действия ответчиков коррупцией и незаконным обогащением. Доли компаний, проданных холдингу, а также еще 25 коммерческих организаций обратили в доход государства.

Ростовский ипподром обратили в доход государства

Рассмотрено дело о национализации активов бывших должностных лиц из-за коррупции при распоряжении имуществом Ростовского ипподрома (подробнее)