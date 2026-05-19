17-летний самокатчик пострадал в ДТП на Большой Садовой в Ростове

На Большой Садовой в Ростове BMW сбил 17-летнего самокатчика, выехавшего на красный свет.

В Ростове на улице Большая Садовая, у дома 188А, произошло дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетним самокатчиком. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Авария произошла 18 мая в 17:30. 26-летний водитель за рулем автомобиля BMW на регулируемом перекрестке столкнулся с электросамокатом.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW двигался со стороны улицы Большая Садовая. В это время 17-летний водитель самоката пересекал перекресток слева направо по ходу движения BMW. В момент столкновения подросток выехал на запрещающий сигнал светофора. В итоге юный дончанин пострадал.

