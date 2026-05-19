Тело новорожденного в пакете нашли на берегу Гремучего родника в Ростове

Сейчас оперативники выясняют все детали случившегося. Назначены экспертизы.

В Ростове-на-Дону на берегу Гремучего родника нашли пакет, в котором находилось тело девочки. Об этом сообщил «КП – Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, младенца обнаружили рыбаки 15 мая. Шокированные мужчины сразу вызвали на место сотрудников полиции.

Как сообщил источник, ребенок недоношенный. Предположительно, женщина родила уже мертвого малыша на сроке пять месяцев. После этого она отнесла положила тело в пакет, отнесла на берег Гремучки и там оставила.

Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося. Назначены экспертизы. Известно, что мать пока не нашли.

