В Ростове стартовали арт-пленэры надежды для детей с особенностями здоровья

Фото: Владимир Волк.

В инклюзивном пространстве «Теплица. Бережно» прошел творческий день «Добрый художник» в рамках грантового проекта Сбера «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды». Участники — дети с особенностями здоровья, их родители, волонтеры и сотрудники банка — под руководством наставников осваивали разные техники: рисование пастелью и акрилом, линогравюру, выжигание и донской барельеф.

Кульминацией стало создание большой коллективной картины. В программу также вошел лекторий о донских художниках, который вдохновил гостей на новые творческие решения. Мероприятие состоялось при поддержке благотворительного фонда «Я есть» и Центра инклюзивного волонтерства Ростовского союза детских и молодежных организаций, сделав пространство «Теплицы» открытой средой для совместного творчества.

- Поддержка волонтерства — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития Сбера. В команде Ростовского отделения порядка 500 волонтеров ежегодно реализуют десятки собственных проектов и активно участвуют в жизни региона. Важным направлением является инклюзивное волонтерство. Мы активно поддерживаем проекты, в которых участвуют дети с особенностями здоровья, создавая для них пространство для творчества, общения и развития, - рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

По ее словам ежегодный грантовый конкурс социальных проектов существует уже больше двух лет. Его общий фонд составляет 7,5 млн рублей. А в прошлом году проект «Солнце на ладони» стал одним из шести победителей конкурса от команды Юго-Западного банка. Это позволило воплотить добрую идею в жизнь и подарить радость тем, кто в ней особенно нуждается».

Проект «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды» начинался как волонтерская инициатива по сохранению донской породы лошадей, а сегодня развивается в инклюзивном направлении: дети с особенностями здоровья общаются с животными в естественной среде и воплощают впечатления в творчестве.

- Наш проект вырос из искренней любви к родному краю и желания сохранить его культурное наследие. Донская порода лошадей — живой символ Ростовской области, и то, что теперь эти сильные, свободные животные помогают особенным детям раскрыть себя через творчество, наполняет инициативу особым смыслом. Я рада, что грантовый конкурс позволил воплотить не только мою задумку, но и мечты целой команды волонтёров, вложивших в проект душу. Видеть улыбки детей и их увлеченность, наблюдать, с каким старанием они творят — это и есть наш главный результат, - поделилась автор проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды» Мария Бондаренко.

Все работы, созданные участниками мастер-класса «Добрый художник», будут представлены на итоговой выставке. Организаторы уверены, что признание и видимые результаты творчества ребят станут для них важным этапом поддержки и вдохновения. В планах — дальнейшее расширение проекта и привлечение новых НКО-партнеров.