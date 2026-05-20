Автомобиль должника из Ростова передали на СВО после конфискации

Конфискованный у должника из Ростова автомобиль передали Минобороны для нужд СВО.

В Ростове судебные приставы конфисковали автомобиль у должника, который использовал его при совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.

Должник был осужден Ростовским-на-Дону Гарнизонным судом за незаконное хранение огнестрельного оружия. Автомобиль использовался им при совершении этого преступления, поэтому суд постановил обратить его в собственность государства.

Судебный пристав уведомил должника о последствиях неисполнения решения и составил акт приема-передачи машины. В итоге автомобиль был передан в Минобороны. Теперь машина помогает бойцам в зоне СВО в выполнении ежедневных боевых задач.

