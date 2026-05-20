На мемориальной доске Тарновскому-Терлецкому в Ростове обнаружили неточности и опечатки

Жители Ростова нашли три ошибки на мемориальной доске военачальнику. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчане обнаружили ошибки на мемориальной доске, установленной в честь военачальника Александра Тарновского-Терлецкого. Доска находится на улице Тарновского-Терлецкого, 1. О неточностях горожане сообщили в социальных сетях.

Согласно надписи на табличке, военачальник родился в 1898 году и умер в 1938 году. Однако, по открытым данным, в 1938 году он был еще жив. В 1939 году комбрига осудили и репрессировали по обвинению в антисоветском заговоре. Он скончался в ссылке в 1943 году, а в 1955-м его посмертно реабилитировали.

Кроме того, в тексте доски встречаются орфографические ошибки: слова «военноначальник» и «бомбардировачная» написаны неверно.

