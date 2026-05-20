НовостиОбщество20 мая 2026 11:28

На мемориальной доске Тарновскому-Терлецкому в Ростове обнаружили неточности и опечатки

Жители Ростова нашли три ошибки на мемориальной доске военачальнику
Екатерина ПОПОВА
Жители Ростова нашли три ошибки на мемориальной доске военачальнику.

Жители Ростова нашли три ошибки на мемориальной доске военачальнику.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчане обнаружили ошибки на мемориальной доске, установленной в честь военачальника Александра Тарновского-Терлецкого. Доска находится на улице Тарновского-Терлецкого, 1. О неточностях горожане сообщили в социальных сетях.

Согласно надписи на табличке, военачальник родился в 1898 году и умер в 1938 году. Однако, по открытым данным, в 1938 году он был еще жив. В 1939 году комбрига осудили и репрессировали по обвинению в антисоветском заговоре. Он скончался в ссылке в 1943 году, а в 1955-м его посмертно реабилитировали.

Кроме того, в тексте доски встречаются орфографические ошибки: слова «военноначальник» и «бомбардировачная» написаны неверно.

