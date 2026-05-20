В Таганроге стартует первый проект строительства с применением ИИ-технологий

Фото: сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат Бизнес.

В Таганроге подписано соглашение по финансированию комплексного развития территорий (КРТ). Его участниками стали ростовское отделение Сбербанка и компания «СЗ «Единство». Эта первый такой договор, благодаря которому в городе на участке площадью 3 гектара появится современный жилой квартал. При этом управление стройкой впервые на Дону будет усилено корпоративными ИИ-решениями на базе платформы ГигаЧат Бизнес.

Проект будет реализован на участке, ограниченном улицами Чехова, Транспортная, Калинина и 2-я Советская. Первая очередь строительства финансируется на 700 млн рублей, а общий подтвержденный лимит по проекту достигает 2 млрд рублей сроком до 5 лет.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков

Квартал спроектирован без точечной застройки — приоритет отдан комфортной городской среде. Застройщик возведет среднеэтажные многоквартирные дома с плотностью застройки до 12 500 кв. м на гектар. В дополнение к жилью предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны отдыха и озеленение. Полное завершение проекта запланировано на май 2028 года.

- Это знаковая сделка не только для Таганрога, но и для всей нашей практики взаимодействия с застройщиками. Мы видим, как трансформируется отрасль: сегодня девелоперу мало просто получить финансирование. Бизнесу нужны инструменты для повышения эффективности на каждом этапе стройки. Поэтому помимо классического проектного финансирования мы предложили партнеру инновационную ИТ-составляющую, которая возьмет на себя контроль исполнительной документации и расчет объемов работ — это позволяет людям сосредоточиться на стратегическом развитии объекта. Рассчитываем, что этот опыт станет отправной точкой для цифровизации строительного сектора по всему региону, - рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Внедрение AI-агентов позволяет закрыть два критически важных участка работы – анализ исполнительной документации на предмет недочетов и ошибок, а также контроль выполнения подрядных работ.

Результатом интеграции ИИ в работу уже стало повышение производительности труда сотрудников и минимизация временных затрат на проверку документации и контроль качества выполняемых работ.

- Для нас проект КРТ в Таганроге — стратегически важный. Спасибо команде Сбера за то, что выступили не просто кредитором, а полноценным технологическим партнером. Искусственный интеллект дает инженерам ПТО и юристам возможность заниматься реальными проблемами, а не рутинными процессами. Уверен, что синергия надежного финансирования и цифровых технологий позволит нам сдать действительно качественный и современный квартал, - отметил директор СЗ «Единство» Самвел Алтунян.