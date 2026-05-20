Арт-объект «Индустриальное сердце» на ростовской набережной восстановят к концу июня

В Ростове разбитое защитное стекло арт-объекта на набережной заменят в течение 30 дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ростовской набережной вновь пострадал арт-объект «Индустриальное сердце». Неизвестные разбили защитное стекло, в которое помещена скульптура. Восстановить ограждение обещают к концу июня. Об этом сообщили в городской администрации.

В управлении благоустройства и лесного хозяйства сообщили, что концессионер, владелец объекта, уже взялся за восстановление.

А срок в 30 дней связан с индивидуальным заказом. Сейчас делают необходимые замеры.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На набережной в Ростове вандалы разбили «Индустриальное сердце»