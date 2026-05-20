Эксперты выяснили, что чаще выбирают россияне — биометрию или пароли

Почти 70% россиян готовы использовать биометрию при выполнении финансовых операций. Выросло число пользователей, которые стали больше доверять этой технологии. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели эксперты ВТБ.

Опрос проводился в апреле и охватил 1500 жителей крупных городов страны. 39% опрошенных рассказали, что все сервисы — пароли, пин-коды, СМС, биометрия — для них равноценны. Треть сообщили, что самый удобный способ — биометрия. Только 29% выбирают подождать СМС с кодом.

Самыми востребованными биометрическими сервисами стали вход в онлайн-банк и подтверждение операций по лицу. Их упомянули 44% опрошенных. 31% сказали, что выбирают биометрию для безопасного подписания документов без посещения офиса. 29% — для оформления кредита, еще 29% — для покупок и оплаты проезда в транспорте.

Опрос также показал, что отношение россиян к биометрии меняется. 25% респондентов сообщили, что стали больше доверять этой технологии. Еще 18% отметили, что за последний год стали использовать ее при оплате покупок, для входа в приложение и других операций. 38% чаще замечают, как биометрией пользуются другие.

Результаты исследования показали, что большинство ценят биометрию за безопасность. Люди называют и такие преимущества, как удобство и скорость.

– Чем больше появляется сервисов, которые упрощают доступ к финансам, покупки, подтверждение сделок, подписание документов, – тем больший интерес и готовность их использовать. Банк формирует доверие к самым современным решениям, которые удобны для клиентов, — говорит руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.