В Первомайском районе Ростова обломки БПЛА повредили верхние этажи нежилой высотки

В Ростове при отражении воздушной атаки поврежден многоквартирный дом.

Днем 20 мая в Ростове при отражении воздушной атаки обломки беспилотника упали в Первомайском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В результате атаки БПЛА были повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома. Известно, что здание еще не введено в эксплуатацию. Возгорания на месте происшествия нет. Погибших нет.

- Оперативные службы уже работают на месте. В настоящий момент отражение воздушной атаки на Ростовскую область продолжается, - сказано в сообщении.

