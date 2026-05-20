В Первомайском районе Ростова обломки БПЛА повредили верхние этажи нежилой высотки

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП
Днем 20 мая в Ростове при отражении воздушной атаки обломки беспилотника упали в Первомайском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В результате атаки БПЛА были повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома. Известно, что здание еще не введено в эксплуатацию. Возгорания на месте происшествия нет. Погибших нет.
- Оперативные службы уже работают на месте. В настоящий момент отражение воздушной атаки на Ростовскую область продолжается, - сказано в сообщении.