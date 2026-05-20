Два муниципалитета Ростовской области претендуют на гранты за проекты благоустройства

Усть-Донецкий и Константиновск поборются за федеральный грант на благоустройство. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовскую область на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды представят два муниципалитета. Речь идет о рабочем поселке Усть-Донецкий и городе Константиновске. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Оба проекта прошли областной этап и получили единогласное одобрение межведомственной комиссии. Усть-Донецкий предложил создать пешеходную зону с местами для отдыха на улице Строителей. Константиновск представил проект развития территории у гидроузла — «Узел встреч».

До 1 июня документы направят в Москву. В случае победы муниципалитеты получат федеральные гранты.

