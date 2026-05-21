НовостиОбщество21 мая 2026 4:53

Под Ростовом конфисковали немецкую иномарку за нарушение правил временного ввоза

На Дону владелец Opel Meriva-A вовремя не вернул машину в ФРГ и лишился авто
Анна ШИЛЯЕВА
Сотрудники таможенной службы в Таганроге изъяли транспортное средство.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники таможенной службы в Таганроге изъяли транспортное средство, владелец которого вовремя не вывез его за пределы Евразийского экономического союза. Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.

По информации ведомства, в 2025 году россиянин доставил из Германии автомобиль Opel Meriva-A. Процедуру временного ввоза машины он официально зарегистрировал на Брестской таможне.

В 2026 году установленный законом период для нахождения автомобиля в стране завершился. Собственник иномарки объяснил сотрудникам ведомства, что не успел транспортировать Opel обратно в ФРГ из-за обстоятельств личного характера.

В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении. Транспортное средство изъято.

