Фестиваль российского вина пройдет в Ростове

С 22 по 24 мая в Ростове в парке имени Октябрьской революции пройдет «Винная ярмарка России». На ней представят вина со всей страны, включая регионы, которые редко ассоциируются с виноделием. Об этом сообщили в городской администрации.
Гостей ждет гастрономический фестиваль с дегустациями, фермерскими продуктами, мастер-классами и лекциями от экспертов по выбору качественного напитка. Посетители смогут пообщаться с производителями и открыть для себя продукцию, которую сложно найти в обычных магазинах.
Проект объединяет винодельни, фермеров и ремесленников.
