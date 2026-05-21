Фестиваль российского вина пройдет в Ростове

В Ростове с 22 по 24 мая на Театральной площади пройдет «Винная ярмарка России». Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 24 мая в Ростове в парке имени Октябрьской революции пройдет «Винная ярмарка России». На ней представят вина со всей страны, включая регионы, которые редко ассоциируются с виноделием. Об этом сообщили в городской администрации.

Гостей ждет гастрономический фестиваль с дегустациями, фермерскими продуктами, мастер-классами и лекциями от экспертов по выбору качественного напитка. Посетители смогут пообщаться с производителями и открыть для себя продукцию, которую сложно найти в обычных магазинах.

Проект объединяет винодельни, фермеров и ремесленников.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни в коем случае!»: Почему не стоит пить воду из водоемов Ростовской области, объяснила эколог