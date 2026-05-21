В Ростовской области в четыре раза увеличат количество отечественных базовых станций

В донском регионе готовятся к запуску более 120 отечественных базовых станций. В общей сложности к началу 2027 года дополнительно планируется построить 2600 подобных базовых станций в 76 регионах России. Установку и наладку станций обеспечивают технические специалисты МТС, которые уже запустили 39 российских базовых станций «ИРТЕЯ» на севере и востоке края.

Ввод в эксплуатацию отечественного оборудования начался поэтапно с первого квартала 2025 года. За это время запущенные станции обеспечили передачу мобильных данных объёмом более 48,5 терабайта, что примерно равно 20 тысячам фильмов в качестве Full HD. Лидерами по потреблению трафика с российских вышек связи стали населённые пункты в Милютинском, Чертковском и Багаевском районах.

Базовые станции «ИРТЕЯ» выпуска 2026 года созданы с расширенным функционалом на обновлённой платформе радиомодуля. Устанавливаемое оборудование может работать в диапазонах LTE (B1 — 2 100 МГц, B3 — 1 800 МГц, B7 — 2 600 МГц, B8 — 900 МГц, B20 — 800 МГц, B38 — TDD 2 600 МГц), а также поддерживает технологию GSM. Функционал базовых станций включает передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

- Распространение телеком-оборудования отечественного производства — очередной шаг к технологической независимости региона. С начала 2025 года проделан долгий путь: наши специалисты тестировали работу новых базовых станций в разных погодных условиях и локациях с разной плотностью абонентов. Новые «ИРТЕИ» рассчитаны на более высокие нагрузки — например, их можно устанавливать в крупных городах с плотной застройкой и большим количеством пользователей. Они закрывают нашу потребность во всех частотных диапазонах LTE и GSM, что особенно важно для обеспечения бесшовного покрытия. На текущий момент такое оборудование является конкурентоспособным решением и открывает возможности для масштабного внедрения в сетях по всей стране, — прокомментировал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.