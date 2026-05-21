Средний размер долгосрочных сбережений вырос на треть

Интерес к формированию личных пенсионных капиталов в России продолжает усиливаться. Статистика одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов — ВТБ — зафиксировала существенный рост средней суммы, которую люди держат на счетах программы долгосрочных сбережений (ПДС). За минувший год, с марта 2025-го по март 2026-го, этот показатель увеличился более чем на треть.

Так, если год назад среднестатистический счет мужчины-участника составлял 49 тыс. рублей, то сейчас он достиг отметки в 68 тысяч. У прекрасной половины динамика еще заметнее: средний объем накоплений поднялся с 54 тыс. до 73 тыс. рублей. Специалисты связывают такой скачок с перечислением гражданам государственной поддержки, полученной прошлым летом, а также с высоким инвестиционным доходом, начисленным фондами по итогам прошлого года.

Любопытно, что поведение полов в вопросах финансовой дисциплины различается. Женщины охотнее вступают в программу, формируя 65% от общего числа клиентов, и преобладают почти во всех возрастных когортах. Однако мужчины, хотя и составляют лишь 35% участников, зачастую вносят на счета более крупные суммы и лидируют по размеру накоплений в большинстве возрастных групп. Исключением стали только самые юные участницы и дамы в возрасте от 46 до 55 лет, чьи сбережения заметно тяжеловеснее мужских.

Особый рывок совершили россияне среднего возраста, которым до заслуженного отдыха еще далеко. К примеру, число вкладчиков от 46 до 55 лет удвоилось, а молодые женщины от 26 до 35 лет увеличили свои накопления почти вдвое, доведя средний чек до 22 тысяч рублей. Это говорит о том, что программа перестала быть инструментом лишь для предпенсионеров, превращаясь в привычку копить смолоду.