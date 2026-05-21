В Ростове продают исторический особняк

В Ростове-на-Дону ищут инвестора для восстановления дома Тер-Крикорова.

Власти Ростова-на-Дону ищут инвестора, который готов купить и отреставрировать объект культурного наследия регионального значения — дом В. М. Тер-Крикорова. Здание расположено на 20-й линии, 11/22. Объявление опубликовано на специализированном сайте.

Дом построен между 1892 и 1898 годами. Он имеет два этажа: основной и цокольный. Площадь участка составляет 618 квадратных метров, самого здания — 490,3 квадратных метра.

Статус объекта культурного наследия здание получило в 2018 году. Сейчас дом в аварийном состоянии: остались только стены и цоколь, крыша полностью утрачена.

