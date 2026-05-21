В Ростовской области с 1 июня снимут весенний запрет на ловлю рыбы

Нерестовый запрет на рыбалку в Ростовской области завершится 1 июня. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы в Ростовской области завершится 1 июня. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении.

Ограничения действовали с 1 марта по 31 мая. В период запрета рыбачить можно было только с берега, вне мест нереста, используя поплавочные или донные удочки.

Полный запрет на вылов действовал в Махинском заливе, протоке Караич, реках Койсуг, Аксай, Черкесская, Тузлов и Грушевка. Также ограничения распространялись на участки рек в радиусе 500 метров у федеральных трасс и железнодорожных мостов, а также на Мокрую Чумбурку, Веселовское водохранилище, Северский Донец и участок перед гирлом Миусского лимана.

