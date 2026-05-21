В Ростове за госизмену и призывы к терроризму осудили мужчину

Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Южный окружной военный суд.

В Донской столице Южный окружной военный суд огласил приговор обвиняемому в государственной измене и в трех эпизодах публичных призывов к террористической деятельности.

Следствие и суд установили, что в июле и октябре 2023 года мужчина размещал в открытой чат-группе комментарии, призывающие к совершению убийства. В мае 2024 года он также опубликовал призыв к осуществлению разрушительных действий в отношении гражданских объектов.

А уже в ноябре мужчина установил контакт с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В том же месяце он собрал сведения о месте расположения артиллерийского подразделения войсковой части Вооруженных Сил РФ и отправил их вражеской стороне.

Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове осудили призывавшего к терроризму жителя Санкт-Петербурга