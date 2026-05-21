В Ростовскую область завезли крупную партию кофе из Армении

В течение первого квартала текущего года на территорию Ростовской области завезли семнадцать тонн импортного кофе. Поставки ароматных зерен осуществлялись из Армении, а контроль за безопасностью и легальностью прибывшего груза обеспечили представители Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Специалисты провели тщательную проверку поступившего товара и подтвердили, что импортная продукция полностью соответствует всем нормам действующего законодательства в сфере карантина растений.

По результатам инспекции эксперты оформили и выдали официальные акты федерального государственного фитосанитарного контроля. Проверка подтвердила отсутствие нарушений, поэтому вся партия бодрящего напитка была допущена к реализации и успешно выпущена в торговый оборот на российском рынке.

