Ростовская область увеличивает выпуск винодельческой продукции

Показатели производства винодельческой продукции в Ростовской области продемонстрировали положительную динамику в начале текущего года. По итогам первого квартала 2026 года объемы выпуска, включая виноматериалы, увеличились на 14 процентов относительно аналогичного периода прошлого года и составили 650 тысяч декалитров.

Позитивные изменения ожидаются и в сфере сырьевой базы, поскольку в этом году на Дону запланирована закладка новых виноградных насаждений на площади порядка 125 гектаров, что позволит нарастить общую площадь виноградников региона более чем на 7 процентов.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, данная динамика продолжает успешные тренды прошлого года. В 2025 году объем производства готового вина на донских предприятиях составил 365,9 тысячи декалитров, что эквивалентно 4,9 миллиона бутылок и превышает результат предыдущего года на 2 процента.

Одновременно с этим выпуск виноматериалов в регионе по итогам прошлого года показал еще более существенный рост, увеличившись в 1,8 раза до уровня 1,55 миллиона декалитров. Согласно прогнозам регионального минсельхоза, в текущем году производство вина и виноматериалов планируется удержать на уровне не ниже достигнутых показателей 2025 года.

